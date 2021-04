Narva tuleb 200 miljonit maksev veepuhastusseadmete tehas

2025. aastaks peaks Narvas valmima täisrobotiseeritud veepuhastussüsteemide tehas, mille investeeringu suurus on 200 miljonit eurot.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ütles, et tehas panustab oluliselt piirkonna majanduskeskkonda ja sel on laialdane sotsiaalmajanduslik mõju.

"See ei jää kindlasti viimaseks miljardite potentsiaaliga investeeringuks ja ma vaatan Ida-Virumaa tulevikku optimistlikult," ütles Sutt.

Aquaphor International OÜ juhatuse liikme Joseph L Shmidti sõnul alustab Aquaphor sel suvel kodustes majapidamistes ja ettevõtetes kasutamiseks mõeldud uute keskkonnasõbralike veepuhastusfiltrite piloottootmisega. "Märtsis 2022 alustame juba uue põlvkonna filtrite väikesemahulist tootmist 11 000 ruutmeetri suuruses tehases, mille ehitamisega oleme Narvas juba alustanud. Uue põlvkonna filtrite täisvõimsusel tootmise tehas on plaanis ehitada ja käivitada kolme aasta jooksul alates tänasest. Selle tehase kõige tõenäolisem asukoht oleks just Ida-Virumaal, juhul kui kõik osapooled täidavad oma panuse, mis on fikseeritud kavatsuste protokollis."

Vastavalt plaanile valmib Narva tööstusparki uus veepuhastussüsteemide tehas 2025. aastaks. Eelduseks on tööstuspargi kolmanda etapi detailplaneeringu koostamine ja kehtestamine ning tootmishoone projekteerimine ja ehitusloa väljastamine 2023. aasta teise kvartali lõpuks.