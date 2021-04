Aas: Tallinna-Helsingi tunnel saab olla vaid riiklik projekt

Valitsuse liikmed andsid eilsel kabinetinõupidamisel allkirjastamise volitused majandus- ja taristuminister Taavi Aasale. Aasa sõnul tähendab Eesti ja Soome kokkulepe, et tunneliprojekti juhtimine jääb riikidele. Aas ütles Indrek Kiislerile antud intervjuus ühtlasi, et tegu on kaugesse tulevikku suunatud projektiga ning suuri arenguid pole lähiaastatel oodata.