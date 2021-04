Ministeerium tahab "sinise kütuse" ostjate jaoks eraldi registrit

Maaeluministeerium soovib muuta põllumajanduses ja kalanduses kasutatava diislikütuse müügikorda nii, et edaspidi saaks niinimetatud sinist kütust osta ainult need, kes on kirjas spetsiaalses registris. Registri loomine maksab ligi 800 000 eurot, samas pettustega kaotab riik igal aastal üle miljoni.

Läinud aastal ütles ligi 22 000 inimest ja ettevõtet tanklatöötajale, et nemad tegelevad põllumajanduse või kalapüügiga. Sellest piisas, et osta mitu korda madalama aktsiisimääraga diislikütust.

Mis sellest siniseks või punaseks värvitud kütusest edasi sai, teavad ainult tankijad ise. Maksu- ja tolliamet kontrollib eriotstarbelise kütuse kasutamist harva ja pigem juhuslikult. Läinud aastal karistas amet ligi sadat isikut, kes tarvitasid põllumajanduseks ette nähtud kütust maanteesõidul. Tõenäoliselt kasutatakse süsteemi ära hulga rohkem, ütles maaeluminister Urmas Kruuse.

"Nagu uuringud on näidanud, siis tegelikult ligi kahe miljoni euro ulatuses on väärkasutust," märkis Kruuse.

Võimalik oleks kontrolli tõhustada, kuid sellest võib tulu asemel hoopis kulu tulla. Tagantjärgi on kütuse väärkasutamist raske kontrollida. Ja kui maksu- ja tolliamet rikkujale jälile saab, võivad menetluskulud trahvitulust suuremad olla.

Niisiis on ametnikud ja põllumehed juba aastaid arutanud, kuidas reegleid muuta. Kaalutud on sedagi, et erimärgistusega kütus üldse ära kaotada. Sellisel juhul makstaks riik põllumehele ja kalurile osa aktsiisist tagasi.

"Me teame ju seda, et need käibevahendid, mis põllumehel kasutada on, ei ole väga laialt käes. Põllumees oleks pidanud leidma veel täiendavaid käibevahendeid, et hiljem seda soodustust saada ja selle tõttu ei peetud seda väga mõistlikus," selgitas Kruuse.

Erinevaid varjante oli veel, kuid lõpuks jäi pinnale spetsiaalne ostuloaga isikute register. Sinna pääsevad automaatselt kõik ettevõtted ja inimesed, kes on taotlenud PRIA-lt põllumajandustoetusi.

"Täiendava taotluse peavad tegema need, kes PRIA-st toetusi ei küsi, aga toimetavad siiski põllumajandussektoris, ehk on ostuõigusega ettevõtjad."

Urmas Kruuse lisas, et ostuõiguse saamiseks ei piisa sellest, et inimene soovib traktoriga kodust kartulipõldu künda.

"Toodetakse turule ja see annab selle aluse ja võimaluse seda ostusoodustust saada."

2023. aasta alguses, kui plaanitud seadusemuudatus jõustub, tuleb värvitud kütuse ostjal tanklas dokumenti näidata. Tanklatöötaja peab kontrollima, kas inimesel või ettevõttel ikka on soodustuseks õigust ja kui ei ole, tuleb ostuhuvilisele ei öelda.

Maaeluministeeriumi hinnangul jääb 22 000 ostjast alles umbes 8900. Arvestades, et läinud aastal võis aktsiisisoodustusest nii-öelda kõrvale minna 1,6 miljonit ja ülemöödunud aastal üle kahe miljoni euro, loodab riik muudatusest olulist tulu. Samas tuleb arvestada ka kuluga. Ostuõiguse registri arendamine maksab umbes 850 000 eurot. Hilisem süsteemi ülalhoidmine maksab umbes 240 000 eurot aastas.