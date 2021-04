Peipsiääre vallas puhkes õide nartsissipõld

Peipsiääre vallas Sookalduse külas on maantee ääres taas õide puhkenud kollaste nartsisside põld.

Kollased nartsissid on üldjuhul aias kasvavad ilutaimed, mis looduses metsistuvad väga harva. Sookalduse külas on see aga juhtunud: peremees Peep Sibul istutas sinna nartsissisibula 19. sajandi lõpus, kuid kui esimese ilmasõja eel uus elamu ehitati, jäid nartsissid omapäi.

0,3 hektari suurune metsik nartsissiväli on võetud looduskaitse alla.