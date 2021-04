Nädalavahetusel sajab vihma ja lörtsi

Nädalavahetusel on taevas pilves ning vihma- ja lörtsisaju võimalus on suur.

Laupäeva öö tuleb pilvine ning mitmel pool sajab vihma ja lörtsi. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 8, Lääne-Eesti saartel ja rannikul lääne- ja loodetuul 8 kuni 14, puhanguti 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ka hommik on pilves, kuid esineb üksikuid selgimisi ning mitmel pool sajab vihma ja lörtsi. Tuul puhub sisemaal läänekaarest 3 kuni 8, puhanguti 12 meetrit sekundis, Lääne-Eesti rannikualadel 7 kuni 12, puhanguti 18 meetrit sekundis. Väljas on sooja natuke üle 0 ehk 1 kuni 3 kraadi.

Päev tuleb pilvine ja on ka üksikuid selgimisi, jätkuvalt sajab mitmel pool vihma ja lörtsi. Puhub loode- ja läänetuul 4 kuni 9, puhanguti 13, Lääne-Eesti saartel ja rannikul 8 kuni 14, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Sooja tuleb 3 kuni 6 kraadi.

Pühapäev on laupäeva koopia ning suuri muutusi ei tule. Ka uue nädala esimene pool on jätkuvalt vihmane, kuid tuul raugeb ja keskmine temperatuur natuke tõuseb, aga mitte just märgatavalt.