Reede õhtul süttisid jürituled

Motoklubide esindajad kõikjalt üle Eesti hakkasid Paide vallimäele kogunema juba kella 16.30 paiku. Oodati jüritule saabumist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ajalooliselt Eesti vabadusvõitlejad kunagi selle tule viisid laiali siit Paidest," rääkis Tallinnast kohale sõitnud mootorrattur Jaanus.

Jüripäev märkis Eesti rahvakalendris kevade ja kevadtööde algust. Jüripäev oli karjalaske- ja põllunduspüha ning olulisim päev huntide tõrjumiseks.

"Ja praegusel perioodil on ta eelkõige tuntud Eesti ajaloolise mälu üks verstaposte. See on päev, kus on toimunud palju ajaloolisi sündmusi alates Jüriöö ülestõusust ja lõpetades meie parlamendi kokkutulemisega. Ja ka täna siin, Vallitorni juures me tähistame seda, et meie Vallitorn on justnimelt jüripäeval avatud," rääkis ajaloolane Ründo Mülts.

Jüritule kandsid üle Eesti laiali 21 motoklubi esindajad, paljud neist ajasid oma tsikli välja tänavu esimest korda. Kõige esimesena läideti tõrvik, mis saadeti Rakverre.

"Jüripäev on selline päev, mil lastakse lahti ja võetakse tööle. Nii et igasuguseid asju juhtub. Kolitakse. Tuli on teil selle jaoks, et peletada halbu vaime ja hunte," rääkis riigikogu liige Tõnis Lukas.

Jürituled Eestimaa külades ja kultuuriloolistes paikades süttisid kell 21 märgutule peale, mille riigikogu esimees Jüri Ratas läitis Paide Vallitorni kohale.

Ka Haapsalu vanalinna jõudis tuli mootorratturitest tuletoojate abiga. Linna lipuväljakul süüdati saabunud märgutulest mälestusküünal Haapsalu kunagisele linnapeale, Vabadussõjas Kuperjanovi pataljoni arstina teeninud Hans Alverile ja teistele vabaduse eest võidelnud läänlastele.