Narvakad taastavad linna ajaloo olulisi kohti

Praegu tervitab Narva linnapiiril külalisi nõukogudeaegne postament. 80 aastat tagasi oli sissesõit Narva palju uhkem, sest selle koha peal seisis suur Rootsi lõvi.

Kuid Teise maailmasõja lõpupäevil mälestussammas purustati, Rootsi lõvi viidi vanarauda ja praegu tähistab Põhjasõja avalahingu kohta vaid pisike küngas paari kiviga, mida talgute korras püütaksegi nähtavamaks muuta.

"Me tahame korda teha Narva ajaloo jaoks olulise koha. Samuti heiskasime siia Eesti ja Rootsi lipu, meenutamaks Narva elanikele, et just siin tehti linna ajalugu," rääkis talgujuht Sergei Tsvetkov.

Rootsi lõvi endine asupaik on vaevu aimatav, taustal ilutsevad narvakate kurgipeenrad. See iseloomustab rootsiaegse pärandi seisundit Narvas.

"Terve vanalinn, mis oli omal ajal üks uhkemaid barokklinnu kogu Euroopas, see on 99 protsenti hävinud. Aga samas võib öelda, et rootsi hinge on ikkagi näha. Rootslased taasavasid lõvi jõe kaldal," lausus Rootsi aukonsul Narvas Jaanus Mikk.

Talgulised loodavad, et kunagi muretseb Narva veel ühe Rootsi lõvi, mille saaks tema õigesse asukohta püstitada.