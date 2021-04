Paldiskis toimus valla eestvedamisel massvaktsineerimine

Eakate ja riskirühma kuuluvate inimeste massvaktsineerimised on jõudnud valdadesse. Paldiskis said ennast vaktsineerida Lääne-Harju valla elanikud.

Vaktsineerimine oli Paldiski vene põhikoolis ning kaugemal vallas elavad inimesed sõidutati kohale bussiga. Mõned rääkisid, et ootasid sellist võimalust

"Sellepärast, et ise ellu jääda ja et kõik mu lähedased ja kõik oleks elus," ütles Eve.

Oli neid, kes rääkisid oma kahtlustest ning kaalusid enne vaktsineerima tulekut läbi plussid ja miinused.

"Algul arvasin, et ma ei tee seda. Pärast otsustasin, et on vaja kindlasti teha, sest muidu võib väga raskelt haigestuda," lausus Ljudmilla.

82-aastane Vladimir ütles, et kavatses algul sõita Venemaale ja vaktsineerida seal. "Ma tahtsin Sputnikut, kuid see ei õnnestu praegu," lausus ta.

Valla sotsiaaltöö juht Anneli Sert pidas positiivseks seda, et inimestel oli võimalus vaktsineerima tulla kodu lähedale.

"Kindlasti on positiivne mõju sellel, et võimalus on toodud kodu ligidale. Ja inimesed kindlasti kasutavad seda võimalust," ütles Sert.

Massvaktsineerimine korraldati seetõttu, et perearsti juures vaktsineerimise vastu tundsid kohalikud vähe huvi, ütles sotsiaaltöö juht. Vald hakkas otsima inimestega kontakti, et neid teavitada.

"Me oleme nüüd kolm-neli päeva pingutanud selle nimel, et kõik korteriühistud, kõik aiandusühistud ja garaažiühistud saaksid selle info kätte ja levitaksid oma inimeste seas seda," ütles Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat.

Vaktsineerimist läbi viinud osaühingu Eldred õenduskoordinaator Inge Rumberg ütles, et kõige rohkem küsiti, millist vaktsiini antakse. Paldiskis vaktsineeriti laupäeval Pfizeriga.

"Need, kes siia tulevad, on teadlikud, tahavad (vaktsiini) saada, on otsustanud. Üllatusi ei ole väga suuri. Mõni võib olla veel siiamaani kahtleb, et äkki see on tasuline. Küsivad, et palju see maksab. Aga see on tasuta," ütles Rumberg.

Paari nädala pärast soovib Lääne-Harju vald korraldada järgmise ühisvaktsineerimise päeva.