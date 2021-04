"Olukorrast riigis": Valitsus asus piiranguid liiga jõuliselt leevendama

"Ilmselgelt minnakse suhteliselt kiire taastumise teed. Kuidas see näitajates võiks avalduda, saab näha. Teadusnõukoda nii suuri leevendusi valitsusele ei soovitanud," ütles Riikoja, viidates kauplustele, kohvikute väliterrassidele ja näitusesaalidele, mis algklasside kõrval lahti lähevad.

Indrek Lepik seevastu leidis, et iga avamine toob mingi tagajärje, aga teistpidi ei saa ka igavesti jääda kinniste uste taha. Koolide avamist pidas ta möödapääsmatuks.

"Vahetult enne kooliaasta lõppu oligi kõige suurem küsimus, kas lapsed lähevad veel kooli. Nüüd on selge, et maikuus lapsed veel koolis saavad käia," ütles Lepik.

Ta lisas, et koolide vaates suurt midagi muutuda ei saagi, sest lapsed on jätkuvalt viirusekandjad ka siis, kui nad väga tõsiselt seda ise läbi ei põe.

"Kahtlemata kool on selleks üks "parimaid kohti" viiruse levikuks, samas on laste jaoks oluline koolis käia, sellesse ei saagi kuidagi kergelt suhtuda," leidis Lepik.

Riikoja hinnangul võinuks valitsus kaaluda koolide avamisel regionaalseid erinevusi.

"Milleks hoida Kihnus kinni kooli alaltes viiendast klassist," tõi ta näiteks olukorras, kus üle poole nakatunutest tuleb Tallinnast ja Harjumaalt. Seetõttu võinuks saartel, Lõuna- ja Lääne-Eestis teha erandeid ja ka vanemad lapsed kooli lubada, sest kooliskäimisega ei kaasne sellist riski nagu näiteks spaadele regionaalse erandi tegemisega, et inimesed hakkavad siis teise maakonda reisima.

Samas tõi Lepik esile, et pandeemia pole takistanud inimestel välismaal käimist ning välismaal - Egiptuses jm - on käinud ka algklassilaste pered. Kuna kõik õpetajad vaktsineerimise võimalust ei kasutanud, on oht, et reisilt toodud nakkus läheb koolides jälle liikvele.

Riikoja hinnangul on iga õpetaja kohustus läheneda vaktsineerimisele vastutustundlikult ehk kasutada seda võimalust tingimata, kui pole just takistavat terviseprobleemi.