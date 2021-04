Kuremaa loss saab uue fassaadi

Kuremaa on eestlaste seas üha populaarsem suvine sihtkoht. Hilisklassitsistlikus stiilis ehitatud Kuremaa loss asub järve ääres ja sealt käib läbi keskmiselt rohkem kui 20 000 inimest aastas. 100 aastat tagasi hakkas selles majas tegutsema põllumajanduskool ja just tänu sellele on mõis tänaseni säilinud.



"Meie jaoks on ta ikka väga oluline ja loomulikult me oleme väga õnnelikud, et ta on olnud kogu aeg kasutuses. Seetõttu on ta püsinud, teda ei ole ära rüüstatud ja me saame teda siiamaani näha peaaegu samas ilus nagu ta kunagi on olnud," rääkis Jõgeva abivallavanem Viktor Svjatõšev.

Kool lõpetas majas tegevuse 2004. aastal ja kuigi päris tühjana ei ole mõisahoone seisnud, on tema olukord siiski aasta-aastalt halvenenud. Möödunud kevadel mõistsid kohalikud, et viimane aeg on mõis päästa.



"Eelmisel aastal sai vahetatud kogu lossi katus. Selle projektiga siis konkreetselt korrastatakse välisfassaad, sokkel ja vahetatakse kõik aknad," ütles Jõgeva valla turismiarendusnõunik Reelika Kivimurd.

Fassaaditööd lähevad kokku maksma pea 300 000 eurot. Tööde lõpptähtaeg on küll septembris, kuid sellegipoolest kavatseb mõisarahvas ka suvel külalisi võõrustada.



SA Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskuse juht Tiina Tegelmann ütles, et suvel on kõige olulisem unustatud mõisate külastusmäng. "Väga kummaline nimi muidugi - unustatud mõisad - sest me ei ole mitte kunagi unustatud olnud. Inimene saab veel sisukamalt teada, kes, mis või kust me oleme tulnud ja kindlasti kõikvõimalikud mõisale sobilikud kontserdid. Tegevus on väga lai," sõnas Tegelmann.

Abivallavanema sõnul loodeti selle aastaga ka trepi renoveerida. "Tegelikult trepp on suhteliselt ebamugav praegu liikumiseks. See on nüüd fassaadi juures veel üks, mis tahab rahastamist. Aga hoonel on veel lisaks mitmed kõrvalhooned, mis on kehvas olukorras, mis vajavad renoveerimist, et me saaksime sellise korraliku omaaegse kompleksi tulevikus näidata," lausus Viktor Svjatõšev.