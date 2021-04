Otse kolmapäeval kell 10: töötukassa karjääriseminar "Kuidas ja kuhu edasi?"

Karjääriseminari otseülekannet saab jälgida ilma eelneva registreerumiseta ning vaatajatel on võimalik esinejatele ka küsimusi esitada. Kõik karjääriseminari ettekanded salvestatakse ning on hiljem järelvaadatavad töömessi lehel.

Karjääriseminari veavad Kärt Kinnas, Urmas Vaino, Harald Lepisk ja Hannes Hermaküla.

Virtuaalne töö- ja karjäärimess on hea võimalus nii tööandjatele kui tööotsijatele. Aadressil toomess.ee on avaldatud ligikaudu 150 tööandja info üle Eesti ning tööpakkumisi on seinast seina (alates klienditeenindusest, lõpetades tootmisega). Inimesed saavad tööandjatega suhelda stendi juurde lisatud kontaktide kaudu. Lisaks on võimalik osaleda töövestluse simulatsioonidel, e-töötubades ja karjäärinõustamisel.

Karjääriseminari teise päeva, 28. aprilli kava

Moderaator: Harald Lepisk

10 - 10.45 Edujuhised alustavale ettevõtjale

Tartu Ärinõuandla teenused alustavale ettevõtjale. Ülevaade rahastusvõimalustest ettevõtlusega alustamiseks. Äriplaanide peamised puudused ja juhised eduka äriplaani koostamiseks. Alustava ettevõtja ABC.

Viljam Viljasoo, Tartu Ärinõuandla ettevõtluskonsultant

11 - 11.45 Ettevõtluse alustamise toetus

Töötukassa ettevõtluse alustamise toetuse abil saab alustada ettevõtlusega ja olla iseendale tööandjaks. Äri alustamisel saab rakendada erialaseid teadmisi ja oskusi. Äri planeerimisel on oluline idee, põhjalik eeltöö ning piisavad finantsvahendid.

Sirle Rahu, töötukassa ettevõtluse alustamise toetuse peaspetsialist

12 - 12.45 (Ise)enesest sündinud ettevõte

Siin toimub kontserte, tsirkust, ühepäevakohvikuid, teemapäevi ja muudki rohkem või vähem pöörast. Kas täpselt nii oligi algusest saati plaanis - saame kuulda!

Inga Talvis, Jaago talu perenaine

13 - 13.45 Kas ümbrikupalk hammustab?

Ümbrikupalga maksmisel on kaks osapoolt – maksja ja vastuvõtja. Aga kes vastutab deklareerimata ja tasumata jäänud maksude eest? Mida saab töötaja teha selleks, et ümbrikupalk tema sissetulekutest prisket ampsu ei hammustaks?

Räägime ka üldisemalt, mida saab töötaja teha selleks, et tema töötasu oleks nõuetekohaselt deklareeritud ja maksud makstud. Ja miks töötaja peaks üldse selle pärast muretsema.

Maarika Orusaar, maksu- ja tolliameti maksuaudiitor

14 -14.45 Uued perspektiivid filmitööstuses

Kristiina Reidolv räägib senistest õnnestumistest, rahvusvahelisest koostööst ning Tartu potentsiaalist filmimaailmas.

Kristiina Reidolv, Tartu Loomemajanduskeskus