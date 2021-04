Otse teisipäeval kell 10: töötukassa karjääriseminar "Kuidas ja kuhu edasi?"

Karjääriseminari otseülekannet saab jälgida ilma eelneva registreerumiseta ning vaatajatel on võimalik esinejatele ka küsimusi esitada. Kõik karjääriseminari ettekanded salvestatakse ning on hiljem järelvaadatavad töömessi lehel.

Karjääriseminari veavad Kärt Kinnas, Urmas Vaino, Harald Lepisk ja Hannes Hermaküla.

Virtuaalne töö- ja karjäärimess on hea võimalus nii tööandjatele kui tööotsijatele. Aadressil toomess.ee on avaldatud ligikaudu 150 tööandja info üle Eesti ning tööpakkumisi on seinast seina (alates klienditeenindusest, lõpetades tootmisega). Inimesed saavad tööandjatega suhelda stendi juurde lisatud kontaktide kaudu. Lisaks on võimalik osaleda töövestluse simulatsioonidel, e-töötubades ja karjäärinõustamisel.

Karjääriseminari üldsaali esimese päeva, 27. aprilli kava

Moderaator: Urmas Vaino

10 - 10.15 Sissejuhatus, seminari tutvustus

10.15 - 10.45 Uus töömaailm, mis jõudis kiiremini kohale

COVID-i "kiirendist" kantud muutused – kas ajutine nähtus või tulnud, et jääda?Tööandja ja töövõtja ootused ning võimalused uues töömaailmas.

Kadri Sooberg-Aettik, Fontese juhtivkonsultant

10.45 - 11.30 Otsimas oma aju potentsiaali

Loovus on valesti mõistetud: see on aju baasalgoritm, mis on meis kõigis olemas. Praktilised nipid, kuidas endale leida uusi väljundeid.

Jaan Aru, Tartu Ülikooli ajuteadlane ja psühholoog

11.30 - 12 Diginäljane tööturg koroonatuultes

Üle aasta on tööturgu räsinud koroonatuuled. Selle toel on hoogu juurde saanud mitmed trendid, ennekõike digipööre. Milliseid oskusi peaks endas arendama, et muutlikest oludest edukalt välja ujuda?

Yngve Rosenblad, SA Kutsekoda OSKA peaanalüütik-arendusjuht

12 - 12.30 IT sektor täna ja homme

Mida ootab tänane IT- maailm? Miks vajame uut IT-kooli?

Karin Künnapas, Jõhvi Tehnoloogiakooli kaasjuht

Martin Villig, ettevõtja, Bolti ja Jõhvi Tehnoloogiakooli kaasasutaja

12.30 - 13 Kuidas teha restarti?

Vahel soovime tööalaselt teha midagi muud. Vahel palub tööandja et, me teeks midagi muud ja hoopis mujal. Vahel võib lihtsalt olla tunne, et töö on läinud vaevaliseks ja raskeks. Kuidas sellistes olukordades terveks jääda ja teha "taaskäivitus"?

Kristjan Rotenberg, ärimentor ja koolitaja

13 - 14 Milliseid võimalusi pakub vabatahtlik töö?

Kristi Rillo, MTÜ Punane Rist arendusjuht

Andres Puusepp, Raadio StarFM saatejuht, DJ ning vabatahtlik päästja

Kadri Kuik, Lõhavere hooldekodu hooldaja

