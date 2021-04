PERH: intensiivravikohad põhja regioonis on täis

Kuigi haiglas üldvoodikohtadel ravitavate COVID-patsientide arv kahaneb, on intensiivravikohad põhja regioonis täiesti kriitilises olukorras ja epideemia jätkumise risk pole kaugeltki möödas, teatas Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH).

Regionaalhaigla COVID-intensiivravikohad on 100 protsenti täis, üks koht on Ida-Tallinna keskhaiglas, Pärnu haigla võimekus on piiratud personali puuduse tõttu, ütles Põhja meditsiinistaabi juht ja PERH-i ülemarst professor Peep Talving.

Talvingu sõnul on meedikud mures koolivaheaja reisidega kaasneva lisariski tõttu, seda eriti uute raskema haiguskuluga ja nakkavamate viirusmutatsioonide võimaliku leviku osas.

PERH-is on praegu noorim intensiivravil olevatest COVID-patsientidest 29-aastane.

"Kui praeguses langevas nakkusfoonis kaotame tähelepanelikkuse liiga vara, on uue, kolmanda laine risk suur. See omakorda tähendab, et niigi ületöötanud meedikud ei saa naasta tavatöö juurde ega puhata – võime nii sattuda kogu suveks maadlema raskete intensiivravipatsientide hulkadega. Kokkuvõttes paneme nii kogu rahvatervise suure riski alla," lausus Talving.

Esmaspäeva seisuga vajab Eestis haiglaravi 407 COVID-patsienti. Intensiivravil on 62 inimest, neist juhitaval hingamisel on 41 inimest, teatas tervisamet.