Viljandimaa hooldekodu koroonakoldes nakatus 12 inimest

Pariisi erihooldekeskuse juhatuse liikme Mare Pariisi sõnul on seal nakatunud kümme hoolealust ja kaks töötajat, kellest vaid töötajatel on haigusnähud.

"Kaks töötajat olid vaktsineerimata ja nemad on haiged. Nad on kodus ja neil on päris halb. Aga hoolealustel ei ole mingeid sümptomeid," ütles Pariis.

Terviseameti andmetel oli esmaspäeval Viljandimaal seitse aktiivset kollet. Pariisi erihooldekeskuse koldega on seotud 12 nakatumisjuhtumit ning samuti on 12 nakatunut seotud ühe Viljandimaa tervishoiuasutusega. Ülejäänud kolded on töökollektiivides. Suurimad neist on 26 ja 21 nakatunuga ning ülejäänud vähem kui kümne nakatunuga.