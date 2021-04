Ida-Virumaal edeneb eakate vaktsineerimine väga vaevaliselt

Suured vaktsineerimiskampaaniad, mis tõid Narva haiglasse sadu vaktsiinisoovijaid, võisid jätta mulje, nagu oleks suur pööre paremuse suunas toimunud. Tegelik olukord on selline, et Narvas on üle 80-aastasi praeguse seisuga vaktsineeritud vaid viiendik ja vanuserühmas 70 kuni 79 eluaastat kolmandik. Vaktsineerimistalgud riisusid koore, ülejäänuid on väga raske süstima meelitada.

"Enamik ikka väidab, et kardab. Need inimesed praegu üldse ei ole nõus end vaktsineerima. Ja teine pool on ikka need inimesed, kes ootavad teist vaktsiini, nad ootavad Sputnikut. Perearstil ja pereõel on väga raske neid ümber veenda," kirjeldas olukorda perearst Jelena Pitel.

Pikemas plaanis annaks tulemust inimeste veenmine, kuid kõige tõhusamaks motivaatoriks võiks olla surmahirm, leiab arst.

"Kui haigestumise protsent ikka kasvab ja inimesed surevad ära, võib-olla see on niisugune olukord, mis võib muuta inimeste arvamust," põhjendab Pitel.

Perearstid on patsiente pidevalt läbi helistades muutunud tüütuteks müügimeesteks ja vaktsineerimiskutsed jätavad inimesed külmaks.

"Praegu inimesed vaatavad sellele kui Beiruti pommitamisele, et jah, kusagil midagi toimub, kuid mitte nendega ja ongi kõik. Tüüpiline vastus on, et olen niigi vana ja haige, mileks mulle veel mingit vaktsineerimist. Ainus asi, et nad kannavad nüüd maske," selgitab perearst Stanislav Fetissov.

Perearstide hinnangul jääb eakate 70-protsendilise vaktsineerimise hõlmatus piirilinnas esialgu helesiniseks unistuseks.