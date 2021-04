Õpilasmalev toimub pandeemiast hoolimata

4. maist algab õpilasmalevatesse registreerimine. Ainuüksi Tallinnast koguneb 50 rühma. Paljudel ettevõtjatel paraku lastele tööd pakkuda pole, mistõttu kavatseb avalik sektor õla alla panna.

Õpilasmalevasse soovib rohkem õpilasi, kui tööandjatel tööd pakkuda on. Näiteks eelmisel aastal võeti malevarühmadesse vastu üle 800 malevalase. Rekordarv jäi aga ukse taha - paarsada. Paljud ettevõtjad ütlesid, et neil pole tööd anda. Ka tänavu pole loota tööd ei turismi alal ega ka saagikoristusel.

"Riik on teatanud, et ukrainlased lubatakse uuesti riiki. Paljud suurfarmid, eriti just maasikakasvatajad, eelistavad võõrtööjõudu. Mis on pluss - suuremalt on lubanud õla alla panna avalik sektor ehk meie poolt konkreetselt Tallinna linn. Tallinna asutused pakuvad malevlastele rohkem tööd kui varem," ütles SA Õpilasmalev juhataja Ott Väli.

Tänavu on Tallinnas õpilasmalevlastele tööd pakkumas esimest korda botaanikaaed. Seal saavad käe mullaseks kuue nädala jooksul kolm vahetust õpilasi, iga päev kümme malevlast. Valminud on alpinaarium ehk kõrgmäestikutaimede ala. Juuni keskpaigaks on seal kõik juba istutatud, aga need, kel täpne käsi, leidub sellegipoolest tegevust.

"Siin need taimed on osaliselt väga filigraansed, väiksed. Nad nõuavad väga täpset rohimist. Kui sinna üldse lubatakse neid rohima," tutvustas Tallinna botaanikaaia osakonnajuht Anne Jaakson.

Botaanikaaias on ka ligi 3000 ruutmeetrit terrasse. Mitte ainult taimed ei vaja puhastamist, ka terrassid peavad korras olema.

Ja siis muidugi olulisim töölõik - lusitaania teetigude korjamine.

"Neidki on tore kambaga korjata. Väike võistlus korraldada - kes kui palju tigusid saab," pakkus Jaakson välja.

Koristamine, teede puhastamine ja mullavedu on peamine, mis malevlasi botaanikaaias ootab. Teadmised eksootilisest floorast niikuinii.