Teisipäev tuleb hall ja niiske

Eelolev öö on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi, tihedam on sadu öö hakul Lõuna-Eestis, kus tuleb kohati ka lund. Puhub põhjakaare tuul 1-7, enne südaööd rannikul puhanguti kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi.

Hommik on pilves, üksikute selgimistega. Mitmel pool sajab vihma, kohati tuleb ka lörtsi. Puhub põhja- ja loodetuul 3-8 m/s. Õhutemperatuur tõuseb +2 kuni +5 kraadini.

Teisipäev on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab, peamiselt vähest vihma. Puhub valdavalt põhja- ja loodetuul 3-8 m/s. Sooja on 3 kuni 9 kraadi.

Kolmapäeva öösel sadu harveneb ning selgimiste toel langeb öine õhutemperatuur paljudes kohtades miinuspoolele, päev toob kaasa hoogsajupilvede arengu. Sajab peamiselt vihma, sekka lörtsi. Sooja on 4 kuni 9 kraadi.

Neljapäev on üsna sarnase mustriga, ainult et öö on külmem, päev soojem.

Reede ja laupäev võivad mööduda suurema sajuta ning mitmel pool päikeseliselt, samas on olemas 50-protsendiline tõenäosus, et Lätist Venemaale liikuv sajuala Lõuna-Eestit siiski riivab. Õhk on igal juhul soojem ning öiste miinuste järel tõusevad päevamaksimumid üle kümne kraadi.