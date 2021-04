Kohus terviseameti endiste töötajate menetluse algatamiseks põhjust ei näe

Ringkonnakohus jättis rahuldamata terviseameti kaebuse riigiprokuratuuri otsusele menetlust mitte algatada. Määrus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu.

Terviseamet lõpetas möödunud aasta detsembris usalduse kaotamise tõttu töölepingu ameti kommunikatsioonijuhi Simmo Saarega. Töövaidluskomisjon leidis märtsis, et töölepingu lõpetamine on tühine, kuna sellele oleks pidanud eelnema hoiatus. Terviseamet seda otsust edasi ei kaevanud.

Küll aga esitas amet kuriteoteate endiste töötajate, Saare ja tema kollegi Eike Kingsepa osas, kuna nad ei tagastanud töösuhte lõppedes oma sülearvutit, mobiiltelefoni, uksekaarti ega töötõendit. Terviseamet sulges nende ligipääsu arvutitele, kuid ei lasknud neil sellelt ümber salvestada enda isiklikke faile.

Saar rääkis ERR-ile, et terviseameti väitel pole neil ressurssi kasvõi selleks, et lasta endistel töötajatel soovitud failid arvutist järelevalve all eemaldada, küll aga jagub ressurssi kohtuvaidluse pidamiseks. Ta märkis, et failide hulka kuuluvad isiklikud pildid ja presentatsioonid ning kuigi ka neid saaks tsiviilvaidluses tagasi nõuda, siis ei näe mõtet vaidlusega jätkata.

Eraldi kaasusena arutas kohus ka Saare endise kolleegi Kingsepa juhtumit, kus samuti otsustas kohus jätta kriminaalmenetluse alustamata. Mõlemas juhtumis puudus prokuratuuri hinnangul alus selle omastamisena menetlemiseks. Nimelt vaid eseme tagastamata jätmine pärast töölepingu lõppemist ei tähenda selle isiklikuks kasuks omastamist. Viimaseks on vaja tõestada, et inimesel on soov seda kasutada või müüa.

Ringkonnakohus nõustus prokuratuuri seisukohaga kriminaalmenetluse alustamata jätmise osas, kuna puudusid andmed võimaliku kuriteo kohta, mille alusel menetlust alustada ja võimalik kahtlustus esitada.

Küll aga märkis kohus, et töötajate käitumine pole aktsepteeritav ja nõudmiste esitamine sülearvuti tagastamise eeldusena meelevaldne. Olukorras, kus poolte vahel on pooleli vaidlused ja ka kannatanu ise ei ole nõus toimima viisil, et leida konkreetses küsimuses pooltele sobiv lahendus, ei ole kriminaalmenetluses lahenduse leidmine õigustatud.

Saare sõnul on ta proovinud leida ametiga kompromissi, kuid amet on nõus edastama talle soovitud failid vaid siis, kui ta esitab neist täpse nimekirja failinimede järgi.

Kaebuses möönis terviseamet, et tsiviilmenetlus oleks sedavõrd aeganõudev, et vara tagasisaamise ajaks on selle väärtus sisuliselt olematu. Ringkonnakohtu hinnangul pole aga see põhjenduseks, et alustada kriminaalmenetlust.

"Ainuüksi asjaolu, et kohane menetlus ei anna soovitud kiiret tulemust, ei saa aga iseenesest olla aluseks kriminaalmenetluse alustamise taotlemisele olukorras, kus isiku käitumises omastamise tunnuseid tegelikult sedastada pole võimalik," märkis kohus määruses.