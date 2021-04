Maksuamet hoidis ära rekordkoguse kasumi maksuvaba jaotamist

Kokku tuvastati esimeses kvartalis 20 rikkumist, millega hoiti ära 956 miljoni euro maksuvaba jaotamine. Selle tulemusena hoiti ära 239 miljoni euro ulatuses võimalik maksukahju tulevikus.

Maksusaladuse hoidmise kohustuse tõttu ei saa MTA konkreetseid juhtumeid täpsemalt kommenteerida, ent MTA maksuaudiitor Olavi Ottensoni sõnul on maksuameti eesmärk tabada kõik sellised olukorrad, kus ettevõtete tehingutel puudub reaalne majanduslik sisu ning neid tehakse peamiselt maksueelise saamiseks

"Suures plaanis me räägime kahest erinevast viisist. Üks variant on läbi välisriigist Eestisse suunatud dividendide, teine variant on sissemaksete tegemine Eesti äriühingutesse varaga, mille väärtust paisutatakse, näidatakse suuremana, kui see tegelikult on," selgitas Ottenson.