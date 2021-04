Paar tuhat inimest Jõgeval ja selle ümbruses on siiani elektrita

Elektrilevi katkestuste kaardi andmetel oli kolmapäeva hommikul veidi enne kella 8 Jõgeval ja selle lähiümbruses elektrita 2223 klienti.

Jõgeva vald kirjutas oma Facebooki lehel, et kui teisipäevaõhtuse info põhjal oli lootust, et kõik tarbijad saavad hommikuks voolu tagasi, siis praegu, 28. aprilli hommikul, on siiski seis selline, et osa Jõgeva linna tarbijatest, samuti Saduküla tarbijad, on endiselt elektrita.

"Probleem peaks lahenema mõne tunni jooksul. Saduküla rahvale, kes senini on ka veeta, viiakse tsisternidega vett," lisas vald.

Vahetult pärast põlengut oli Jõgeval vooluta 8023 klienti.

Tulekahju puhkemise täpsemad asjaolud on väljaselgitamisel, aga põleng sai tõenäoliselt alguse kaablikeldris paiknenud keskpingekaablitest.