Eesti muinaslinnuste kaart pandi Läänemaal mälestuskivile

22. aprilli õhtul peetud tseremoonial pühitseti Läänemaal Leedi Hallimäe nimelisel linnusekohal asuv mälestuskivi, millele kinnitatud metallplaadil on kujutatud Eesti muinaslinnuste kaart. See on jätkuks traditsioonile, mille juured ulatuvad 85 aasta taha.