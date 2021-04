Ida-Virumaal võidakse katsetada 1+1 vaktsineerimise mudelit

Vaktsineerimisega jännis Ida-Virumaal on valitsus valmis katsetama kõike, et eakaid kaitsepookima saada. Arutlusel on ka võimalus rakendada 1+1 mudelit ehk vaktsiini saaks ka iga noorem inimene, kes suudab ühe eaka vaktsineerima tuua.

Ida-Virumaal, kust sõidutatakse iga päev patsiente Tartusse kolmanda astme intensiivravisse, ei edene vaktsineerimine teps mitte. Üle 80-aastastest on vaktsineeritud vaid 26 protsenti, samal ajal kui suursaartel on eesmärk - vaktsineerida vähemalt 70 protsenti - juba ammu kuhjaga täis.

Seetõttu on nii vaktsineerimisjuht Marek Seer kui ka tervise- ja tööminister Tanel Kiik väljendanud valmisolekut katsetada Ida-Virumaal kõike, et ainult eakaid vaktsineerima saada.

Kiik ütles, et vanuriteni loodetakse jõuda nii telefonitsi, e-kanaleid pidi kui ka kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate kaudu. Lisaks korraldatakse sel nädalavahetusel taas massvaktsineerimine, lootuses, et see toob huvilised kohale.

"Üks variant on katsetada seal 1+1 võimalust – noorem saab võimaluse vaktsineerida, kui toob eakama vaktsineerima," tutvustas Kiik.

See tähendab, et nende vaktsineerimist peab korraldama sellise vaktsiiniga, mis sobib kõigile. Praeguses seisus on need Pfizer/BioNTech ja Moderna.