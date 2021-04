Otse neljapäeval kell 10: töötukassa karjääriseminar "Kuidas ja kuhu edasi?"

Karjääriseminari otseülekannet saab jälgida ilma eelneva registreerumiseta ning vaatajatel on võimalik esinejatele ka küsimusi esitada. Kõik karjääriseminari ettekanded salvestatakse ning on hiljem järelvaadatavad töömessi lehel.

Karjääriseminari veavad Kärt Kinnas, Urmas Vaino, Harald Lepisk ja Hannes Hermaküla.

Virtuaalne töö- ja karjäärimess on hea võimalus nii tööandjatele kui tööotsijatele. Aadressil toomess.ee on avaldatud ligikaudu 150 tööandja info üle Eesti ning tööpakkumisi on seinast seina (alates klienditeenindusest, lõpetades tootmisega). Inimesed saavad tööandjatega suhelda stendi juurde lisatud kontaktide kaudu. Lisaks on võimalik osaleda töövestluse simulatsioonidel, e-töötubades ja karjäärinõustamisel.

29. aprilli tööandjate seminari kava

Moderaator: Hannes Hermaküla

10 - 10.45 Kodukontoris töötamine ja tervis

Paljud tööandjad on hakanud võimaldama töötamist kodukontoris. Millised on töötamise uuest asukohast tulenevad terviseriskid ja kuidas neid maandada?

Liina Pääbo, MTÜ Tööfüsioteraapia füsioterapeut

11 - 11.45 Kuidas ja mida tööandjad karjääriteenusest võidavad?

Ettevõtjad tegutsevad muutuvas keskkonnas, mis toob endaga kaasa vajaduse arendada töötajaid ja kohaneda ettevõtlusmaastikuga. Kas oled mõelnud töötukassast kui oma liitlasest inimeste arendamisel?

Valerija Strelovskaja, töötukassa karjäärinõustaja

Liina Arus, töötukassa karjäärinõustaja

12 - 12.45 Rohepöörde paneelvestlus "Kas oleme ära pööranud?"

Keskkonda säästvad lahendused on saanud jala ukse vahele. Paneelvestlusel arutatakse, millist mõju omab roheline mõttelaad ettevõtete ja piirkondade konkurentsivõimele ning kui kaugele oleme tänaseks jõudnud.

Raimond Tamm, Säästev Tartu

Diana Paakspuu, Uuskasutuskeskus

Heikki Laidma, SmartSwap

13 - 13.45 Tööstuse paneelvestlus "Kas tööd ja palka või midagi veel?"

Edu saavutamiseks peavad töötajad ja ettevõte arenema koos. Paneelvestlusel arutatakse, kuidas hoida ja motiveerida oma meeskondi tööstusettevõttes ning milliseid väljakutseid esitab tehnoloogia.

Rainer Kallas, Hanza Mechanics Tartu

Kuldar Leis, Linda Nektar

Ken Varik, Atemix Tööstusautomaatika

14 - 14.45 Kuidas tootmise digitaliseerimist alustada?

Ken Varik, Atemix Tööstusautomaatika