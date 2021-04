Segadus vaktsineerimise ümber on langetanud saksa tarbijate kindlustunnet

Saksa tarbijate kindlustunne on kolmapäeval avaldatud uuringu järgi sel kuul oluliselt langenud. Ekspertide hinnangul on kindlustunde langemise taga segadused vaktsineerimise ümber.

Aprillis oli kindlustunde näitaja Saksa tarbijauuringute instituudi teatel -8,8, varem -6,1.

Asjatundjate hinnangul on kindlustunnet mõjutanud segadus Astra Zeneca vaktsiini ümber ning ka kuuldused võimalikust kolmandast viiruselainest.

Euroopa suurimas majandusruumis lubati leevendusi, siis aga teatati karmimatest piirangutest.

"Tarbijad on kogenud nii-öelda sunnitud säästmist, kuna nad ei saa raha kulutada sellisel moel nagu oleksid soovinud. See kajastab ka hoiuste osakaalu kasvus, mis on 16-17 protsenti, varem oli see 10-11 protsenti," rääkis ekspert Rolf Bürkl.