Lasteaias õnnetusse sattunud laps on väga raskes seisus

Teisipäeval Saku Terakese lasteaiast haiglasse viidud laps on väga raskes seisus. Õnnetus juhtus liivakastis, kus ühe rühma lapsed mängisid kahe õpetaja järelevalve all. Politsei uurib, kus õpetajad olid ja mida tegid, kui kannatanu liiva alla jäi.

Terakse lasteaias oli täna tavaline sagimine. Igal rühmal on oma maja ning liivakast ja viiruse tingimustes välditakse kontakti nii laste kui kasvatajate vahel, ütles Saku abivallavanem Tanel Ots. Selles liivakastis leidis eilne sündmus aset - sama rühm on täna metsas jalutamas. Politsei uurib juhtunut paragrahvi alusel, mis käsitleb raske kehavigastuse tekitamist ettevaatamatusest.

"Teame, et lapsed mängisid liivakastis, tegelesid kaevamisega. Ja ühel hetkel üks kasvatajatest nägi, et viga saanud laps on osaliselt kaetud liivaga. Ta tormas sinna kohe appi. Ja peamiselt oli liiv näo piirkonnas. Ta asus kohe vabastama hingamisteid ja teda elustama," rääkis Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre.

"Liivakastis oli sel hetkel lapsi palju ja mänguhoos," ütles Saku abivallavanem Tanel Ots. "Selles rühmas eile oli kohal kaks õpetajat, nii et selles mõttes oli järelevalve lastel olemas. Nad olid kõik õues koos õpetajatega," lisas ta.

Politsei on võtnud ütlusi nii lastelt kui lasteaia töötajatelt. "Meie uurimegi, kus asusid täpselt kasvatajad ja kus nad pidid tegelikult olema. See on just see, mille põhjal on ka menetlus alustatud," ütles Tabre.

Oluline on ka see, et samas rühmas olnud jõnglased ei võtaks ellu kaasa süükoormat toimunu pärast, ütles kriminaalbüroo juht.