Neljapäev toob nii päikest kui vihma

Neljapäeval on oodata nii päikest kui pilvi, Lõuna-Eestis võib vihmahoogude sekka sadada ka lörtsi. Sooja on päeval rannikul kuni kuus ja sisemaal kuni 11 kraadi.

Öö vastu neljapäeva on vahelduva pilvisusega. Kohati sajab vähest vihma ja lörtsi. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur langeb sisemaal selge taeva all -3 kuni-4 kraadini, meremõjuga rannikul jääb paar pügalat üle 0.

Hommikul on nii päikest kui pilvi. Suuremat sadu ei tule, aga üksik vihmahoog koos märgade helvestega on võimalik. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on 0 kuni 4 kraadi.

Päeval vaheldub päike pilverünkadega. Vihmahoogude ja sekka ka lörtsi tõenäosus on suurem Lõuna-Eestis. Muutliku suunaga tuulel on kiirust vaid 1-7 meetrit sekundis. Õhusooja 8 kuni 11, meretuulega rannikul 5 kuni 6 kraadi piires. Sajuks on suurem võimalus Eesti lõunapoolses osas.

Reedel suundub üle Läänemere lõunavete Läti-Leedu piirile madalrõhkkond ja selle serva mööda laieneb pilvekiht ka meie taevasse. Lõuna-Eesti saab vihma ja lörtsi. Põhja-Eestis jääb taevas selgemaks ja ilm kuivaks. Kirde- ja põhjatuul muutub tuntavamaks ning kõledust on enam tunda pilvisemas lõunatiivas

Reedel liigub üle lõunanaabrite peade madalrõhkkond, mille sajupilved ilmselt ka Lõuna-Eestisse vihma ja lörtsi toovad.

Nädalavahetuseks saab kõrgrõhkkond jaksu juurde ja selle servas on päikest enam. Ööd on 0 kraadi ümber, päevasoe kerkib 10 kraadi ümbrusse.