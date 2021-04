Teadusnõukoda soovitab lasteaialapsi kodus edasi hoida

Kuigi mudilaste lasteaeda saatmine ei ole keelatud, on soovitatud sellest võimalusel hoiduda. Teadusnõukoda soovitab neil, kes piirangute leevendamise tõttu uuest nädalast töökohale ei lähe, võimalusel lapsi kodus edasi hoida.

Esmaspäevast leevenevad mitmed piirangud - avanevad kauplused, muuseumid, näitusesaalid, kohvikute väliterrassid, osaliselt koolid ja vähesel määral spordiklubid. See tähendab, et paljud inimesed, kes seni olid sunnitult kodus või kodukontoris, peavad uuest nädalast füüsiliselt tööle kohale minema.

Pandeemia edenedes andsid valitsus ja teadusnõukoda soovituse lasteaialapsed, kui vähegi võimalik, koju jätta, et sedasi uusi nakatumiskoldeid vältida. Keeldu lapsi lasteaeda viia ei olnud, ent oli tungiv soovitus. Nõnda on paljud kodukontorit pidavad vanemad oma maimukestel ise silma peal hoidnud.

Kuigi algklassilapsed ja lõpuklasside noored lähevad uuest nädalast taas koolipinki, pole valitsus lasteaialaste kohta antud soovitusi piirangute leevendamise valguses kommenteerinud ega avalikult muutnud. Mis siis uuest nädalast tegema peaks? Kas lasteaialapsed võib tagasi aeda viia?

Terviseamet libiseb sisulisest vastusest kõrvale.

"Lasteaiad pole suletud olnud, selle osas midagi 3. maist ei muutu. Lasteaedade sulgemisel on suur mõju üldisele elukorraldusele, mistõttu on oluline tagada lasteaedade ja -hoidude lahtiolek ka viiruse leviku kasvades,"kommenteeris terviseameti kommunikatsioonispetsialist Kirsi Pruudel kirjalikus vastuses.

"Lasteaedades võib tegutseda tavapärases rühmade koosseisus. Kõiki tegevusi läbi viies tuleb vältida rühmade vahelisi kokkupuuteid. Haigusnähtudega lapsed, vanemad ja töötajad ei tohi lasteasutusse minna," lisas Pruudel.

Teadusnõukoda arutas ka lasteaedade küsimust. Nende seisukoht on terviseameti omast mõnevõrra konkreetsem.

Nimelt mõistab teadusnõukoda, et seoses piirangute leevendamisega peavad paljud vanemad uuest nädalast tööle kohale minema - kaupluses, muuseumis, kohvikus või koolis ei saa töötada distantsilt, kui need avatud on ja töö eeldab vahetut kokkupuudet klientide või õpilastega.

Seetõttu soovitab teadusnõukoda viia lasteaeda üksnes need mudilased, kelle vanemad peavad uuest nädalast tööle minema. Kel aga on võimalik jätkata kodukontoriga või on tööta, võiksid viirusriski minimeerimiseks lapsi kodus edasi hoida.