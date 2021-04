Tänavune räimepüügihooaeg algas jaheda kevade tõttu tavapärasest hiljem

Igal kevadel teevad esimesed paaditäied randa jõudvat merehõbedat räimetoitu hindavatele inimestele rõõmu ja kalapaadile tullakse vastu juba varahommikul.

Jaheda kevade tõttu on aga räimedki pisut hilisemad. Kahel viimasel aastal tulid esimesed paadid rahvuskalaga sadamasse 23. aprillil. Tänavune esimene räim tuli selle nädala kolmapäeval, sest sel aastal on vesi alles jahe - jää läks lahest 15. aprillil.

"Selle tõttu jäi ka meie tindipüük väga lühikeseks. Ja vesi on veel piisavalt jahe, seetõttu läheb aega. Aga kudekarjad on juba kohale jõudnud. /.../ Me täidame selle maikuu ilusasti ära ja võib-olla jätkub ka juunikuu alguseks, nii et kõik saavad oma. /.../ Ajalist piirangut ei ole, aga ma arvan, et meie kvoodid saavad siis täis," rääkis kalur Tarmo Luks.

Igaühel on oma räimetoidu retsept, mida ta peab parimaks. "Praen ja marineerin. Kodus proua muidugi teeb seda," ütles Rain.

"Muist läheb praadimisele ja teise osa panen natukene sügavkülma mõneks järgmiseks päevaks. Ja teen veel niimoodi, et puhastan ära ja panen soola ja äädikaga ööpäevaks kaussi seisma ja segan vahepeal. Siis läheb kala pehmemaks ja võtan roo välja. Siis panen õliga purki ja külmkappi ja saab võileiva peale mitu aega panna," kirjeldas Mare.

Nii Rain kui ka Mare kinnitavad, et hooaja esimene räim on ikka kõige parem.