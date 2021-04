Reedest avaneb vaktsineeritutel võimalus luua QR-digitõend

"Praegu seda võimalust veel ei ole, aga see tuleb tänase päeva jooksul," rääkis tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse (TEHIK) tervisetalituse juhataja Tõnis Jaagus reede hommikul "Terevisioonis".

Jaagus demonstreeris otse-eetris, kuidas digitõendi genereerimine toimub.

Selleks tuleb pärast patsiendiportaali digilugu.ee sisse logimist klõpsata rohelisele nupule "COVID-19 tõendid". Seejärel siis avaneb COVID-19 tõendite vaade ja kui ühtegi tõendit loodud ei ole, tuleb klõpsata nupul "Alusta COVID-19 tõendi loomist".

Pärast lühikest ootamist avaneb vaade, mille alguses on lühike selgitus tõendi kohta, selle all on aga lünk, kuhu saab kirjutada oma e-maili aadressi, millele tõend saadetakse.

Vajutades nüüd nupule "Edasi" algab sertifikaadi genereerimine, selle valmimisel saab tõendi alla laadida.

Kõik see, mida inimene sellega edasi teeb, on inimese enda vaba valik - kas prindib selle välja või näitab nutitelefonist, sellel pole kontrollija jaoks vahet, sest tema jaoks on oluline loetav kood, mitte selle kandja, rääkis Jaagus.

Praegu on võimalik valida ainult ühte tüüpi tõend - immuniseerimise tõend - aga tulevikus lisanduvad sellele ka haiguse läbipõdemise tõend ning negatiivse koroonatesti (PCR-testi) andmise tõend, selgitas Jaagus.

TEHIK-u esindaja sõnul tõestab genereeritav tõend sellel olevate andmete autentsetust. Kui ka varem oli võimalik patsiendiportaalist vaktsineerimispass välja trükkida, siis nüüd annab sertifikaadiga kaasnev QR-kood võimaluse, et sellel skaneerides saab kinnituse info autentsusest, ehk et see pärineb riiklikust infosüsteemist ja seda ei ole muudetud.

"Me teame ka neid uudiseid, kus inimesed on püüdnud võltsitud sertifikaadiga lennukile pääseda. See lahendus annab aga võimaluse, et igaüks saab teha päringu riiklikku registrisse sertifikaadi ehtsuse kohta," rõhutas Jaagus.

Info vaktsineerimise kohta esitavad digilukku arstid vaktsineerimisteatistega, laborianalüüsi vastused tulevad meditsiinilaboritest. "Ühesõnaga - selle tõendi genereerimise aluseks on tervise infosüsteemi saadetud info," ütles Jaagus.

Inimestel, kes ise digilugu.ee keskkonda kasutada ei saa, võivad lasta tõendi genereerida enda määratud esindajal patsiendiportaalis, kes tema eest tohib toiminguid teha. Muid võimalusi, näiteks perearsti juures või mujal seda hetkel võimalik teha ei ole, tõdes Jaagus.

Küsimusele, kus sertifikaati kasutada saab, ütles Jaagus, et praegu saab sellega sama palju teha, kui varem paberil väljatrükkidega, mida aga ei olnud võimalik tõendada. "Ehk et kasutusjuhid on samad, mis on riigid, institutsioonid või asutused määranud. Veelkord: see ei muuda hetkel olemas olevat olukorda, vaid annab pigem juurde tõendusväärtuse, ehk seda on võimalik kontrollida, et tegu on õige asjaga," rõhutas Jaagus.

Digitõendit saab tehniliselt lugeda ükskõik kes, kelle on QR-koodi lugeja olemas, kust kood viib lingile, mis ütleb ja tõestab ära, et tegu on õige asjaga, märkis TEHIK-u esindaja.

See tähendab, et põhimõtteliselt saab korraldada ka üritusi, kuhu võib lubada ainult neid, kellel on QR-kood olemas, tõdes ta.

Eestis valminud sertifikaat on ka aluseks Euroopa Liidu koroonapassile ehk niinimetatud rohelisele digitõendile, kui see ükskord käivitub, märkis Jaagus.