Laupäev toob kohati hoovihma

Laupäeval on taevas peamiselt selge, kuid kohati võib sadada hoovihma.

Laupäeva öö on selge või vähese pilvisusega ja sajuta, loode- ja läänetuul puhub 3 kuni 8 meetrit sekundis. Mandril on öökülma -1 kraadist -4 kraadini, rannikul ja saartel on kohati kuni +2 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik tuleb selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Tuul on läänekaarest 3 kuni 8, põhjarannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Temperatuur tõuseb +1 kuni +5 kraadini.

Päeval vaheldub pilvisus rohkem ning kohati sajab hoovihma. Tuul puhub endiselt läänekaarest 3 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on kõige rohkem 11 kraadi.

Ka pühapäev on päikesepaisteline ja suuremat sadu oodata ei ole. Küll aga uue nädala alguses on Ida-Eestis pilvisem ja sajusem ning seal võib ka lörtsi sekka tulla. Kolmapäeva hommikul algab saartelt alates vihmasadu. Soojakraadid veel suuri numbreid ei näita, öösiti on siin-seal ikka miinuseid ja päeval tagasihoidlikult kuni 11 kraadi.