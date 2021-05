Teeme Ära 2+2 talgupäeval osales kümneid tuhandeid inimesi

Muude kevadtööde kõrval rajati talgupäeval 784 liigirikast lilleniitu, ehitati 447 kompostikasti ja meisterdati 410 putukahotelli.

Kõige rohkem talgutegusid märgiti talgukaardile Harjumaal (665 talgutegu), kuhu rajati kokku 236 lilleniitu, 116 kompostikasti ja 114 putukahotelli. Talgutegude arvestuses järgnesid Tartumaa (205), Pärnumaal (198), Lääne-Virumaa (165), Saaremaa (143), Viljandimaa (131), Raplamaa (124), Võrumaa (107), Läänemaa (106), Ida-Virumaa (103), Järvamaa (89), Jõgevamaal (86), Valgamaa (77), Põlvamaa (62), Hiiumaa (20).

Väljaspool Eestit märgiti talgukaardile kaks talgutegu (Soomes ja Prantsusmaal).

Eestimaalased on oodatud Teeme Ära talgupäeva egiidi all oma kevadisi talgutöid tegema veel kuni järgmise nädala lõpuni ning tegemised saab talgukaardile märkida 10. maini.

Teeme Ära 2+2 talgupäeva eestvedaja Tarmo Tüür ütles, et seekordne eripärastes tingimustes peetud talgupäev läks väga hästi korda. "See, millise hoo ja õhinaga inimesed igas Eestimaa nurgas täna koos lähedastega tegutsesid, on eriliselt südantsoojendav," lausus Tüür.

Teeme Ära 2+2 talgupäeva meeskonna tänavused üleskutsed seondusid kõik hoolimisega – et hooliksime rohkem elukeskkonnast, toidust ja üksteisest. Tähelepanu all olid igaühe looduskaitsega seotud tegevused ning toidu raiskamise vähendamine, samuti ohutu koostegutsemine ja vaimsed vitamiinid.

Pirita jõest toodi välja taarat, prille, mobiiltelefon ja muud kila-kola

Poolsada vabatahtlikku ja Maremark sukeldujat koristasid talgupäeval Pirita jõge. Kaldaäärset pilliroogu niitis ja jõge puhastas hõljukniiduk.

Pirita linnaosa vanema Tõnis Liinati sõnul oli talgupäeva eesmärk korjata Pirita jõe suudmealalt kokku kogu rämps, mille puhkajad ja kalastajad on Pirita jõkke ja jõe äärde jätnud. "Kõige rohkem toodi vee alt välja klaastaarat, konservikarpe ja vanarehve, aga leiti ka riideesemeid, kummikuid, mobiiltelefon, paar paari päikseprille ja muid aksessuaare," kirjeldas Liinat, kinnitades, et jõe koristajad hoidsid hajutamisvahemaad ning tegutsesid paarikaupa.

Kokku kogusid talgulised umbes pool konteineritäit jäätmeid.