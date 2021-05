Pühapäev on päikeseline ja tuulevaikne

Pühapäeva öö on selge või vähese pilvisusega ja sajuta, kuid kohati on udu. Tuul puhub valdavalt läänekaarest 2 kuni 7, põhjarannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Temperatuur jääb -3 kuni +2 kraadi juurde, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik tuleb selge taevaga ja sadu ei ole, küll aga võib paiguti udu püsida. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 7, põhjarannikul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Temperatuur tõuseb +1 kuni +4 kraadini.

Ka päeval on päikest päris palju, pilvisus vaheldub ja suurt sadu pole. Tuul puhub muutliku suunaga 2 kuni 7 meetrit sekundis, kuid pöördub õhtul kirdesse ja hakkab lõuna poolt alates tugevnema. Sooja on 7 kraadi saartel kuni 12 mandri lõunapoolel.

Esmaspäeval sajab Ida-Eestis, lääne pool on pilvi vähem. Teisipäeval võib kohati hoovihma tulla, aga üldiselt on see nädala ilusaim päev. Nii kolmapäeval kui ka neljapäeval sajab hoovihma mitmel pool. Maksimaalne õhusoe püsib päeval kuni 11 kraadi juures. Uus nädal tuleb päris tuuline.