Palestiina omavalitsus lükkas kaua oodatud valimised edasi

Algselt oli kavas korraldada parlamendivalimised 22. mail, vahendas "Aktuaalne kaamera".

President Mahmoud Abbas põhjendas edasilükkamist vajadusega oodata, kuni on tagatis, et hääletada saab ka Iisraeli annekteeritud Ida-Jeruusalemmas. Linnas on 6300 palestiinlast, kes saavad hääletada posti teel, kuid selgusetu on, kuidas saaksid hääletada veel 150 000 Palestiina omavalitsuse kodanikku.

Palestiina omavalitsuses pole valimisi toimunud 15 aastat.