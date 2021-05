Portugali ja Hispaania maismaapiir avanes tavaliikumiseks

Piir oli suletud jaanuarikuust alates ning lubatud oli vaid 18 piiriületuspunkti kaudu kaupade vedu, piiriüleste töötajate ning meedikute ja päästjate liikumine, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hispaania valitsus teatas, et kuigi piir on nüüd jälle lahti, jätkatakse nende inimeste pistelist kontrollimist, kes saabuvad kõrge nakatumisega riigist ja ei pruugi täita kohustuslikku karantiiniaega. Sellised riigid on Hispaania jaoks Prantsusmaa, Suurbritannia ja Holland.