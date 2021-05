Koolinoored avasid Elvas oma kohviku

See on pikaajaline äriprojekt, mille on algusest peale üles ehitanud lapsed. Kui tavaliselt otsivad koolinoored endale suveks tööandjat, siis need noored tekitasid endale ise töökoha.

Kohvik Lohviku pundis on kokku ligi 15 last, kes on ühiselt kokku leppinud, et keegi pole juhataja, vaid kõik on omanikud.

"Kõige tähtsam ongi, et me saame kõike koos teha. Meil pole mingit täiskasvanut, kes aitaks meil kõik ära teha. Vaid ongi, et me alustame nullist. Ja siis ehitame oma kohviku üles," ütles kohviku Lohvik üks omanikest, Alexander Sommer.

Noortel on tööülesanded ära jaotatud – kes tegeleb turundusega, kes koostas menüü, ehitas mööbli või muretseb kassa pärast.

"See mis meid huvitab, sellele tõstame käe, ma vastutan selle eest. Ma vedasin Hooandjat, videot. Ja siis ma praegu hankisin meile kassa ja tegelen, et see kassa ka tööle saaks," rääkis teine omanikest, Silver Lavits.

Projekt sai alguse, kui Silveri vanemad märkasid ajalehest, et kioskile otsitakse operaatorit. Teades, kui paljud noored otsivad suveks tööd, otsustasid nad, et sellest võiks saada laste kohvik.

"Me tegeleme sellega et anda neile võimalus end rohkem tundma õppida. Ma olen kooliharidusega põgusalt kursis ja sinna võiks tulla 25 protsenti vähemalt juurde teistsugust lähenemist," lausus Lohviku projekti mentor Priit Lavits.

Lisaks kahele põhimentorile on lastele käinud kohvikuäri nippe jagamas ka mitmed teised professionaalid. Muidugi suve alguseni teevad noored seda kõike kooli kõrvalt.

"Ikka on raske, eks ajaplaneerimisega. Ma ka paar nädalat tagasi jooksin täiesti kokku, sest kool surus peale ja Hooandja värk oli vaja välja saada. Siis vahepeal helistasin Priidule, ütlesin et pekki, ma ei saa hakkama sellega. Nüüd olen hakanud rohkem oma aega planeerima ja mõtlengi, et pean tegema kooliasjad ära ja siis vahetundidel saan kohviku asju vaadata," rääkis Silver Lavits.