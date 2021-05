Õigeusklikud tähistavad ülestõusmispüha

Ülestõusmispühad on kirikuaasta suurimad, kuid koroonaohu tõttu jäi pühade tähistamine tagasihoidlikuks. Eesti Apostlik Õigeusu Kiriku metropoliit Stefanus ütles oma paasaläkitusest, et kuigi oleme kurnatud katsumusest, mida on toonud pandeemia aeg, siis paasa toob kõigile rõõmu.

"Kristus on üles tõusnud ja ta puudutab kõiki inimesi ja loob nad uueks oma jumaliku hiilgusega. See praegune paasarõõm, mis meile kuulub, on täiesti ainulaadne kinnitus selle kohta, et me võime kõik oma hirmud ületada," ütles Stefanus.

Eestis tegutseb kaks õigeusu kirikut. Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu kiriku metropoliit Jevgeni loodab, et pühad on toonud rõõmu hoolimata sellest, et meie elu on muutunud ja jumalateenistustel polnud võimalik kohal olla.

"Esmaspäevast võime taas ühiselt, kuid piiratud tingimustel koguneda kirikutesse, et palvetada. Ma soovin, et kõik need sündmused ei rikuks paasarõõmu. Jätkugu seda rõõmu kauaks meie südametesse," lausus Jevgeni.