Esmaspäev toob tugeva tuule ja sademed

Esmaspäeval liiguvad tihedad sajupilved üle Lõuna- ja Ida-Eesti, tuul on tugev üle terve maa.

Ööl vastu esmaspäeva tiheneb lõuna poolt alates pilvkate. Kagu-Eestis hakkab vastu hommikut sadama vihma, sekka võib tulla lörtsi. Kirde- ja põhjatuul tugevneb järk-järgult 5 kuni 11, puhanguti kuni 16, rannikual 18 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 0 ja 5 soojakraadi vahel.

Hommik on on pilves. Kagu-Eestis sajab vihma, sekka lörtsi. Kirde- ja põhjatuul on tugev. Sooja on 2 kuni 5 kraadi.

Päev püsib enamasti pilves. Sajab vihma ja lörtsi, Ida- ja Kagu-Eestis on sadu tihe, Lääne-Eestis on sadu üksikutes kohtades. Õhtul võib sadu minna Ida-Eestis üle ka lumeks. Puhub valdavalt põhja- ja kirdetuul 8 kuni 13, puhanguti 16 kuni 22 meetrit sekundis, Virumaa rannikul pole välistatud ka veidi enam. Kagu- ja Ida-Eestis on sooja 2 kuni 5, Lääne-Eestis 6 kuni 8 kraadi.

Teisipäeva hommikul taandub sadu itta ning päeval on pilvede vahelt ka päikest näha. Ka tuul nõrgeneb. Öö on jahe, aga valdavalt plusskraadides, päeval on sooja 5 kuni 11 kraadi.

Järgnevatel päevadel tuleb leppida taas sajusema ja tuulisema ilmaga. Kolmapäeva öö on mandril mitmel pool miinuskraadidega, järgnevatel öödel domineerivad plusskraadid. Päevad on sajupilvede all jahedad, selgimiste korral tõusevad maksimumid 10 kraadini.