Otse kell 13.15: erikomisjon arutab riigi eelarvestrateegiat

Istungile on kutsutud rahandusministeeriumi, eelarvenõukogu ja riigikontrolli esindajad.

Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu (Isamaa) sõnul on riigi eelarvestrateegia ümber kerkinud rida tõsiseid küsimusi, mille kohta komisjon soovib saada selgitusi.

"Eriliselt just riigikaitse kuludesse puudutavalt rõhutan, et varem tehtud rahastamisotsuste vähendamine ei saa tulla praeguses julgeolekuolukorras kõne allagi," märkis Reinsalu.

Valitsus kiitis neljapäeval heaks riigi eelarvestrateegia (RES) aastateks 2022–2025. Selle järgi on järgmise aasta eelarve 1,5 miljardi euroga miinuses: tulud on 12,3 miljardit eurot, kulud 13,8 miljardit. Kaitsekulud on järgmisel neljal aastal jätkuvalt üle kahe protsendi SKP-st.