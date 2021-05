Kell 14.05 "Välistunnis": kuidas muudab rahatrükk maailmamajandust?

USA ja Euroopa Liidu riigid on käivitanud maailma ajaloo suurima rahatrüki, et elavdada koroonakriisist räsitud majandust. Kuidas see mõjutab riikide vahelisi suhteid? Kes väljub trükirallist võitjana? Kas Euroopa Komisjoni taasterahastu loomine on paratamatus? Nendele küsimustele otsib vastuseid esmaspäevane Vikerraadio "Välistund".