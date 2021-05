Rahanduskomisjon lükkas taasterahastu eelnõu esimese lugemise edasi

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) on esitanud koroonakriisis kahjustada saanud majanduse taaskäivitamiseks mõeldud Euroopa Taasterahastu paketi heakskiitmise blokeerimiseks ligi 700 muudatusettepanekut.

"Komisjoni liikmed tutvuvad nende muudatusettepanekutega ja järgmine nädal läheme nende menetlemise juurde," ütles Savisaar ERR-ile.

Savisaar märkis, et EKRE ei ole oma sadu muudatusettepanekuid tagasi võtnud.

EKRE fraktsiooni esimees Henn Põlluaas pidas komisjoni otsust eelnõu suurde saali saatmine edasi lükata loogiliseks.

"Meie vaates ei ole midagi muutunud. Selle otsuse eelnõu saali toomine on täiesti põhjendamatu. Komisjon ei olnud muudatusettepanekuid veel menetlenudki. See on täiesti loogiline, et tänasel istungil võeti see selle nädala päevakorrast maha ja lükati edasi," lausus Põlluaas.

Savisaar hindas, et komisjonis muudatusettepanekute läbi arutamine kaua aega ei võta. "Küsimus on kui palju selle peale suures saalis kulub. Mina ei oska ka seda hinnata, see on rohkem ikkagi EKRE otsustada," lausus Savisaar.

Savisaar loodab, et taasterahastu arutelu jõuab riigikogu suurde saali maikuu jooksul ja et enne jaanipäeva saaks eelnõu vastu võtta.

Põlluaas nimetas seda Savisaare soovmõtlemiseks, aga tunnistas, et kui valitsus eelnõu oma usaldushääletusega seob on see siiski võimalik. "Sellisel juhul opositsiooni ja meie seisukohtadega ei arvestata, vaid kõik muudatusettepanekud lihtsalt jäetakse kõrvale ja valitsuskoalitsiooni teerull sõidab jälle opositsioonist üle," sõnas Põlluaas.

Rahanduskomisjoni liige, endine rahandusminister Jürgen Ligi (RE) kommenteeris eelnõu menetluse hetkeseisu järgmisel: "Muidugi ei kavatse me arutama hakata, kas Eesti tohib taasterahastut otsustada ise võib peab teistelt riikidelt luba küsima, nagu soovib EKRE. Me vormistame ära eelmise valitsuse konsensusliku otsuse, mis kuulus rahandusminister Martin Helme haldusse, ja ei hakka seda miskitpidi muutma," sõnas Ligi.