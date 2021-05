Komisjon pakkus EL-i liikmetele välja reisipiirangute leevendamise välispiiril

Komisjon leiab, et väljaspoolt Euroopa Liitu võiks liidu aladele reisida ka mõjuva põhjuseta, kui reisija tuleb riigist, kus koroonaolukord on kontrolli all või kui reisija on vaktsineeritud Euroopa Liidus heakskiidetud vaktsiiniga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Komisjon soovitab samas ka hädapidurit juhuks, kui uute viirusemutatsioonide takistamiseks on vaja Euroopa Liitu reisimist tingimata piirata.