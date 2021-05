Jätkuvad külmad ja sajused ilmad

Öö tuleb pilves selgimistega, sajusem on Ida-Eestis, kus võib ka lund sekka tulla. Puhub loodetuul 5-13, Ida-Eestis puhanguti 20 m/s. Temperatuur jääb 0 ja +4 kraadi vahele.

Hommikul on Lääne-Eestis pilvi vähem ja kuiv, Ida-Eestis on pilves ning sajab vihma, lörtsi ja lund. Loodetuul valitseb 2-12, Ida-Eestis iiliti 18 m/s. Sooja pole oluliselt rohkem, ehk kuni 4 kraadini.

Päeval jätkub vahelduv pilvisus ja idas on endiselt vihmalörtsine, kuid õhtul suureneb saju tõenäosus ka saartel. Puhub külm loode- ja läänetuul, mis nõrgeneb õhtul ja on siis muutliku suunaga. Läänes on sooja kuni 11 kraadi, Kirde-Eestis 4 kuni 6.

Ülemäära soojaks ja päikeseliseks see nädal ei kujune, sest sajualad vahelduvad ning hoovihmad on siin-seal sagedad.

Juba kolmapäeval on ka Lääne-Eesti vihmaga kaetud ning tuul tõuseb taaskord. Tagasihoidliku sooja tõttu näeb saartel ja idas ka lörtsisadu. Öine keskmine temperatuur jääb napilt plusspoolele, päeval on sooja kuni 10 kraadi ümber.