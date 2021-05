USA võib anda Pfizerile kasutusloa teismeliste vaktsineerimiseks

Pfizer on pöördunud erakorralise kasutusloa saamiseks, et pakkuda vaksiini teismelistele vanuses 12-15 teismeliste, teatas CNN valitsusametnikule viidates.

USA toidu- ja ravimiamet (FDA) annab heakskiidu eeldatavalt tuleva nädala alguseks. Pärast FDA otsust kohtub haiguste tõrje ja ennetamise keskuste nõuandekomitee, et anda täpsemad soovitused, kuidas vaktsiini laste puhul kasutada.

FDA kõneisik ei soostunud Washington Postile kasutusloa ajakava täpsemalt kommenteerima, kinnitades, et töö käib võimalikult kiirelt ja läbipaistvalt.

Praegu on Pfizeri vaktsiinil USA-s kasutusluba 16-aastaste ja vanemate tarvis. Ravimitootja teatas märtsis, et on viinud läbi kliinilised katsed 2260 teismelisega vanuses 12–15 ja need olid edukad.

Moderna viib samuti läbi ravimikatsetusi teismeliste ja veel noorematega ning tulemusi oodatakse suvel. Johnson & Johnson alles kavandab laste vaktsiinikatsetusi.

Teismeliste kaitsesüstimine laiendaks vaktsineerimisprogrammi miljonite inimestega, mis oleks suur samm kollektiivse immuunsuse saavutamiseks.

Samas leidub ühiskonnas rühmi, kes ei soovi vaktsiini. USA vabariiklaste valijatest ütleb 29 protsenti, et ei lase end iial vaktsineerida. Demokraatide valijaist on selliseid viis protsenti, näitab hiljutine Kaiser Family Foundationi uuring.