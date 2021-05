Euroopasse on aasta lõpuks oodata veel üht koroonavaktsiini, sest Euroopa Liit ja USA firma Novavax on jõudnud lepingu sõlmimisele väga lähedale.

Kui Novavaxi vaktsiin saab Euroopa Ravimiameti heakskiidu, võetakse esmakordselt Euroopa Liidus kasutusele ka valgupõhine vaktsiin. Praegu Eurooopa Liidus ohtralt kasutatavat vaktsiini tootev Pfizer aga teatab, et just koroonavaktsiin on firma esimese kvartali heade majandustulemuste peamine vedur. Arni Alandi jätkab.