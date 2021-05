Mehhiko pealinnas hukkus metrooviadukti varingus vähemalt 15 inimest

Linnapea Claudia Sheinbaumi kinnitusel on vigastada saanud 70 inimest, kellest 34 toimetati haiglasse ning rongi rusudes on inimesi endiselt lõksus. "Me ei tea, kas nad on elus," ütles Sheibaum.

Õnnetuskoht asub linna lõunaosas ning ülesõit oli umbes viie meetri kõrgusel autotee kohal.

Mexico City tsiviilkaitseamet kirjutas Twitteris, et varing toimus esmaspäeva õhtul kell 22.30 kohaliku aja järgi.

Õnnetus juhtus metrooliinil nr. 12, mille ehitustöid saatsid kaebused ja rikkumissüüdistused.

Mecico City metroo on üks maailma suuremaid ja rahvarohkemaid ning alates selle käikulasmisest pool sajandit tagasi on seal toimunud kaks tõsisemat õnnetust.

Eelmisel aastal sai kahe rongi kokkupõrkes Tacubaya jaamas üks inimene surma ja 41 vigastada. 2015. sai rongide kokkupõrkes viga 12 inimest.