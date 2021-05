Kurioosum: MTÜ Ettevõtlik Kambja sattus erakondade registrisse

Tartu maakohus registreeris MTÜ Ettevõtlik Kambja 29. aprillil ning andis sellele ekslikult erakonna staatuse, ütles kohtu pressiesindaja ERR-i venekeelsete uudiste portaalile. "Ühingu asutamislepingu ja põhikirja kohaselt on see tavaline mittetulundusühing," ütles maakohtu pressiesindaja Anett Kreitsman.

MTÜ Ettevõtlik Kambja moodustas Narvas tegutsevate kaubanduskeskuste Fama ja Astri tegevjuht Tarmo Kleimann, kes kinnitas ERR-ile, et tema loodud organisatsiooni ei saa parteiks pidada. MTÜ juriidiliseks aadressiks on Kambja vallas asuv Ülenurme küla, selle teiseks asutajaks on Riho Lubi.

Kleimanni sõnul on ühingu loomise taga ka teised ettevõtjad, kes on huvitatud oma koduvalla heast käekäigust.

Küsimusele, kas MTÜ võiks oma nimekirjaga minna sügisel kohalikele valimistele, vastas Kleimann, et sellest on veel vara rääkida, kuid ta lisas, et Kambja vald vajab muutusi.

2017. aasta kohalikel valimistel võitis Kambjas valimised Reformierakond, mis sa 57-protsendise toetusega 21-liikmelises volikogus 12 kohta.