Isamaa heidab Madis Süti tõenäoliselt erakonnast välja

"Eile toimus Tartu piirkonna juhatuse koosolek ja Tartu piirkond tegi ettepaneku Madis Sütt erakonna liikmete hulgas välja arvata. Täna koguneb erakonna eestseisus, kes seda küsimust hakkab arutama ja suure tõenäosusega toetab Tartu piirkonna ettepanekut," ütles Seeder ERR-ile.

Mis puudutab Isamaale esitatud ligi 400 liitumisavaldust, siis nendega peab Seedri sõnul tegelema Tartu piirkonna juhatus.

"Tartu piirkond peab nende 400 osas ise selgusele jõudma, kelle tahe on olnud tegelik ja kes on läinud meeltesegaduses. Kas siis inimesed esitavad uue avalduse või näeb see tehniliselt kuidagi teistmoodi välja, eks me selle üle arutame," lausus Seeder.

"Tartu piirkonna otsus nädal aega tagasi oli arvata nad liikmeks pärast täiendava taustakontrolli tegemist. Nüüd on ilmnenud asjaolud, mille tõttu me neid liikmeks sellisel kujul arvata ei saa. Need inimesed ei ole tänaseks veel erakonna liikmed," lisas Seeder.

Taust

Skandaal Isamaas puhkes, kui teisipäeva hommikul selgus, et varem erakonda Rahva Tahe juhtinud, kuid jaanuaris Isamaaga liitunud Madis Sütt toob parteisse ligi 400 uut liiget.

Eesti Päevaleht kirjutas neljapäeval, et Süti kampaaniameister Alina Berebeljuh kutsus kõiki Isamaaga liituma ja lubas, et korraldab ka transpordi mais toimuvatele erakonna sisevalimistele.

Kui Isamaa Tartu piirkonna esimees Kaspar Kokk tõi põhjuseks rahvuslikud väärtused, siis inimesi päriselt erakonda värvanud Berebeljuhi värbamiskõne kõlas märksa radikaalsemalt.

"Ma ei tea, mida inimesed kardavad. Täitsa per**s. Sa lihtsalt maikuus annad oma hääle. Mingisugust liikmemaksu ei ole. Mingisugust postkastijura ei ole. Tahad lahkuda sealt erakonnast? Peale valimisi tee, mis tahad. Tahad, ole edasi seal. Jää ja toeta. Tahad, tõmba na***i sealt. Issand jumal."

Lisaks lubati liitujate vahel head-paremat loosida.