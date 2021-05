Kallas haridusest: regionaalsete erisuste osas on valitsuses vaidlused

Kõikide õpilaste kooli regionaalsete erisuste põhjal mitte lubamine on koalitsioonisiseste vaidluste tulemus, nentis Peaminister Kaja Kallas (RE) Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister".

Kallas rääkis, et koolides regionaalsete erisuste rakendamise üle on valitsuses väga põhjalikke vaidlusi. "Need on nende vaidluste tulemused, kuhu me oleme jõudnud," tõdes Kallas.

"Ma olen nõus, et kui me räägime kõikidest muudest piirangutest, siis meil võib toimuda liikumine üle Eesti, ehk kui poes ühes kohas on lahti ja teises kinni, siis inimesed lihtsalt sõidavad sinna poodi. Aga koolide puhul sellist liikumist ei toimu. Me arutame juba järgmisel nädalal uuesti. Ja vaatame, kuidas on koolivaheaeg mõjunud erinevatele piirkondadele ja arutame edasi, kuidas me saame avamistega edasi minna," rääkis Kallas.

Koolide edasisi avamisi tuleks Kallase sõnul teha samm-sammult, et hinnata jooksvalt esmaspäevaste piirangute leevenduste tulemusi. Seetõttu ei saa tema sõnul kõiki lapsi korraga kooli lasta.

"Meil on erinevad mõõdikud, mida me jälgime. Ja kui me nüüd vaatame seda, et eilsest jõustusid need piirangute leevendused, mille tulemusi me veel ei tea, siis me peame minema samm-sammult. Sest ma arvan, et mitte keegi ei taha, et meil suvi tuleb koos piirangutega," ütles Kallas.

"Me lähtume piirangute tegemisel ja ka nende leevendamisel sellest, et nende piirangute mõte on vältida nakkushaiguse levikut. Ja sellele ei saa ju keegi vastu vaielda, et koolid on need, kus väga palju inimesi korraga erinevatest sootsiumitest puutuvad omavahel kokku. Seal kindlasti on see nakkuse levik suurem, sellepärast, et neid lapsi korraga läheb kooli väga palju," rääkis Kallas.

"Kui me tegime leevendusi, siis me lähtusime sellest, et me nõustusime avama neid asju, kus saab välitegevusi teha või kus inimesed ei puutu kokku nii tihedalt kui nad puutuvad koolis," lisas ta.

Lisaks vähendatakse kõikide õpilaste mitte kooli lubamisega üleüldist kontaktide arvu. "Nad liiguvad punktist a punkti b ja ka pered pannakse sellega liikuma. Seetõttu on rohkem inimesi ühistranspordis ja neid kokkupuuteid on rohkem," sõnas Kallas.