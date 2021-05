Erakondade reitingud: Reformierakond kaotas ning EKRE kasvatas toetust

Erakondade reitingud näitavad, et liidrikohal jätkav Reformierakond on viimase nädalaga toetust kaotanud, samal ajal on kolmandal kohal olev Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) toetust kavatanud ning kandadele astumas teisel kohal jätkavale Keskerakonnale.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstat Eesti AS-i küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 30,1 protsenti, Keskerakonda 19,9 protsenti ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 19,5 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Nädalaga langes Reformierakonna toetus 1,3 protsendipunkti võrra ning peaministripartei on kaheksa nädalat kestnud langustrendiga kaotanud 4,7 protsenti toetusest. Keskerakonna toetus nädalaga ei muutunud ning EKRE toetus kasvas 1,2 protsendipunkti võrra.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 13,5 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) seitsme protsendiga ning Isamaa 5,6 protsendiga.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 50,7 protsenti ja opositsioonierakondi 32,1 protsenti.

Teadur Martin Mölder tõdes, et Reformierakonna toetus on Norstati reitingutes kahe kuuga kukkunud umbes viis protsendipunkti.

"Viimase kahe aasta jooksul langes Reformierakond viimati nii kiiresti ja nii järsult eelmise aasta veebruaris ja märtsis koroona leviku ja eriolukorra väljakuulutamisega paralleelselt. On näha, et peaministrierakond on jätkuvalt kiiresti kaotamas valitsuse moodustamisel saadud toetuskrediiti," märkis Mölder.

"Kuigi toetuse langust on näha nii meeste kui ka naiste seas, on "Kaja efekt" siiski veel selgelt alles ning toetuse langust ei saa selle kadumise arvele kirjutada. Naiste hulgas on Reformierakonna toetus ikka veel varasemast oluliselt kõrgem kui meeste seas. Kui "Kaja efekt" maha arvata, siis oleks Reformi toetus ilmselt veel paari protsendipunkti võrra madalam," ütles Mölder.

Reformierakonna toetuse langusega on paralleelselt jätkunud ka eelistuseta valijate osakaalu tõus. Samal ajal on püsinud kõikide teiste erakondade toetajaskondade absoluutarvud kas võrdlemisi stabiilsed või on isegi kasvanud.

"See annab jätkuvalt kinnitust selle kohta, et vähemalt osa valijaid, kes toetasid Reformierakonda siis, kui nad opositsioonis olid, on nüüd oma erakondlikust eelistusest loobumas. Samas on tõenäoline, et teatud osa Reformierakonna toetajatest on viimastel nädalatel muutnud oma eelistuse ka Eesti 200 ja üksikud ehk isegi sotsiaaldemokraatide kasuks. Viimaste toetus on viimastel nädalatel samuti vaevumärgatavalt kosunud," lisas Mölder.

Uuringutulemuste esitamisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest.

Praeguses küsitluses oli suurimaks grupiks Reformierakonna toetajad (30,8 protsenti) ning sellisel juhul on veamäär 1,43 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Isamaa puhul +/-0,71 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.

Uuringufirma Norstat korraldas küsitlusi ajavahemikes 7.04-12.04, 13.04-19.04, 20.04-26.04 ja 27.04-3.05 ning nendele vastas kokku 4022 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Küsitlused teostati kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses.