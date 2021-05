Fahle Pargi ala saab uued ligipääsuteed ja trassid

Mööda Tartu maanteed kulgejale torkab juba mitu nädalat silma, et Sossimäel laiuva tühermaa äärde on püsti pandud ehitusaiad ning midagi on toimumas.

Fahle Pargi ala valmis ehitanud Fausto Capitali juht ja omanik Kenneth Karpov ütleb, et käsil pole siiski mitte uute büroohoonete ehitus, nagu teemaplaneering ette näeb, vaid piirkonda teenindavate sise- ja ligipääsuteede ning trasside ehitus, mida tehakse piirkonna kinnistuomanike ühisosalusel. Fausto on siiski suuromanik, nii et ka nende huvi korralike teede-trasside vastu on suurim.

Teid rajab Verston Ehitus, tegevust rahastab kuus kinnistuomanikku. Tööd peaksid lõppema augustis.

Karpov ise ütleb, et piirkonna detailplaneeringuid menetletakse edasi, kuid kõik pole protsessiga lõpule veel jõudnud.

Kinnistud on hiljuti ka omanikke vahetanud - nii ostis Fausto Capital ära Tartu mnt 84b kinnistu, mis seni kuulus ehitusettevõtjale Andres Kogerile. See aga oli ühest küljest sunnitud müük - Kogeril oli raha vaja võlgade katteks -, teisalt aga ka strateegiline ost Fausto poolt, et oma kinnistuid selle abil ühendada ja kvartalis võimalikult palju maad omandada. See ei tähenda, et neil tingimata huvi kohe seal ehitama asuda on.

Kehtestatud detailplaneeringu järgi võib Fahle hoonetekompleksi 2671-ruutmeetrisele naaberkinnistule Tartu mnt 84b rajada ühe kuni 34-meetrise büroohoone, mis ei võtaks rohkem kui 51 protsenti kinnistu mahust. See tähendaks kuni kaheksat maapealset korrust. Kortereid Ülemiste liiklussõlme ja raudtee läheduse tõttu hoonesse planeeritud ei ole.

Kinnistule jääb ka muinsuskaitsealune tselluloosi- ja paberivabriku paekivimüür, mida tuleb säilitada ning uut hoonet ei tohi ehitada lähemale kui kümme meetrit müürist.

Endiselt on detailplaneering aga menetlemisel sellest järgmise, Tartu mnt 84c kinnistul, mis kuulub Ando Aronile. Kinnistule peaks kerkima kolm kuni 14-korruselist hoonet, maksimumkõrgusega 83 meetrit.

Kui aga kvartalis ükskord ehituseks peaks minema, siis on korralikud teed vajalikud nii ehituse teenindamiseks kui ka ostjate leidmiseks, sest praegu valitseb alal tühermaa lagunevate teedega.

Juba valminud Fahle Pargi kvartal tegutseb siiani 1993. aastal pankrotistunud tselluloosivabriku alajaama toel, millest jääb uuteks võimsusteks väheks, sest vajadused on kasvanud. Ka kvartali sise- ja ligipääsuteid pole sestsaati remonditud.

Teisel pool teed plaanid seisavad

Kui mõned aastad tagasi pidas Sikupilli keskus laienemise plaani, siis nüüdseks on see mõte maha maetud.

Detailplaneeringu järgi oli plaanis rajada keskuse esisele parkimisplatsile kaks 11-korruselist bürooruumidega torni ning kuni kolm korrust senisele keskusele peale ehitada.

"Plaan polnud algusest peale väga aktiivne, aga planeeringu mõttes on see endiselt jõus. Samas pole me suuri samme selleks teinud, et edasi minna. Näeme Sikupilli keskust edaspidi sellisena nagu ta praegu on, arendama ei plaani hakata," kommenteeris Sikupilli Keskuse juht Hindrek Leppsalu.

Ka Riigi Kinnisvara AS pole Sikupilli keskuse kõrval asuvale ajaloolisele sõjaväehaigla hoonele Tartu mnt 85 asunud korruseid peale ehitama, ehkki detailplaneering seda võimaldaks. Varem tegutses hoones Harju maakohus, ent pärast kohtuhoone valmimist samas kõrval Lubja tänaval pole majal funktsiooni olnud. Juurdeehitus aga eeldaks kindlat plaani, mida sellega pihta hakata.

Samuti lubaks aasta tagasi kehtestatud detailplaneering rajada Autoforte Tallinna autokeskuse asemele Tartu mnt ja Pallasti tn nurgal 14-korruselise hoone. Siiani aga pole koppa maasse löödud ning senine hoone tegutseb sõidukite esinduskauplusena edasi.